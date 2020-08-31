Брянские полицейские оперативно раскрыли кражу 90 000 рублей из банка

Брянец забыл в кассовой кабинке 90 000 рублей. Когда он обнаружил пропажу и вернулся, денег уже не было на месте. Тогда потерпевший незамедлительно обратился в полицию, сообщает УМВД по Брянской области.

Сотрудники полиции оперативно нашли подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Брянского района. По его словам на стойке перед кассовым окном он заметил конверт с крупной денежной суммой. Проверив, что за ним никто не наблюдает, мужчина спрятал конверт в карман брюк, после чего поспешно покинул здание банка.

Большую часть похищенных денег полицейские изъяли у подозреваемого и вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Напомним, в Дятькове раскрыта кража ювелирных изделий.