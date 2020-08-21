Брянские полицейские подозревают в мошенничестве владельца интернет-магазина

Брянские полицейские установили личность предполагаемого мошенника. Он, как сообщает УМВД по региону, подозревается в присвоении 25 тысяч рублей под предлогом предоплаты за люстры.

Жительница Советского района Брянска 50 лет присмотрела в интернет-магазине люстры, которые по цене и качеству показались ей более привлекательными, чем представленные в ассортименте оффлайн магазинов города. Ранее она уже делала покупки в интернете, поэтому не ожидала неприятностей и без колебаний внесла запрощенные владельцем интернет-магазина 25 тыс. рублей предоплаты.

В обещанный продавцом срок товар она не получила, что продавец пояснил перебоями с поставкой. А через две недели просто перестал выходить на связь.

По версии следствия, подозреваемым в обмане брянчанки оказался житель Ленинградской области 31 года. После визита брянских полицейских он признался, что бизнес у него шел плохо, он влез в долги и полученную за товар предоплату потратил на их возврат, а как выкрутиться из ситуации, не придумал.

Ущерб брянчанке подозреваемый возместил.

Полицейские возбудили дело по факту мошенничества. Подозреваемому грозит до пяти лет колонии.