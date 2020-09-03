Брянский чиновник осужден за взятку в крупном размере

Советский районный суд Брянска признал виновным бывшего начальника административно-хозяйственного отдела Казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Брянской области» в получении взятки в крупном размере, сообщает прокуратура Брянской области.

Мужчина, занимая должность начальника отдела управления в период с марта 2017 года по февраль 2020 года получил через посредников, одним из которых являлся его подчиненный, от генерального директора коммерческой организации Брянска взятку в сумме 288 тысяч рублей за обеспечение заключения договоров по заправке и восстановлению картриджей.

Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки (2,88 млн руб.) и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 3 года.

Ранее чиновник Новозыбковского района похитил 5,5 миллионов рублей.