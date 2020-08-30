Брянский областной суд оставил в силе приговор жителю Клинцов, обманывавшему женщин

28 августа Брянский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу 40-летнего жителя города Клинцы, осужденного за мошенничество по тринадцати эпизодам, включая мошенничество в крупном и особо крупном размере, а также с причинением значительного ущерба.
В разное время мошенник, пользуясь доверием знакомых ему женщин, рассказывал о якобы возникших у него финансовых проблемах, для решения которых просил их оформлять кредиты в банках и микрофинансовых организациях, в том числе для покупки техники и автомобиля, закладывать в ломбард имеющиеся у них драгоценности, автомобили и недвижимость.
Введенные в заблуждение женщины исполняли эти просьбы и передавали мошеннику деньги и приобретённые в кредит вещи. Каждой из пострадавших преступник обещал все вернуть.
Общая сумма материального ущерба, нанесенного пострадавшим, составила более 10 млн. руб.
Приговором Советского районного суда города Брянска, по совокупности преступлений, виновному было назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в колонии общего режима, со штрафом в 800 тысяч рублей.
Также судом полностью были удовлетворены гражданские иски потерпевших женщин в части взыскания материального ущерба с осужденного.
Суд апелляционной инстанции оставил данный приговор без изменения, а апелляционную жалобу защитника осужденного – без удовлетворения.
Ранее, мошенники за сутки обманули семерых брянцев более чем на 1,5 млн рублей.
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