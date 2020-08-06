Два брянских топ-менеджера предстанут перед судом за дачу взяток чиновнику

Областная прокуратура передала в Совесткий районный суд Брянска уголовное дело по обвинению генерального директора брянской компании в даче взяток чиновнику, а его зама — в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, с марта 2017 по январь 2020 года генеральный директор фирмы через своего заместителя и чиновника из областного управления автомобильных дорог регулярно передавал взятки начальнику административно-хозяйственного отдела управления за заключение договоров между его компанией и управлением.

Сообщается, что сумма первой взятки составила 9 тыс. рублей, а всего за три года было передано 288 тыс. рублей, что считается крупным размером.