Двое жителей Брянщины предстанут перед судом за торговлю оружием

В Дятьковский городской суд было передано дело в отношении жителей деревни Березино Дятьковского района и Брянска, которые обвиняются в незаконной торговле оружием и боеприпасами.

По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемые продали за 25 тысяч рублей карабин Маузера и патрон к нему.

За это им грозит до шести лет колонии.