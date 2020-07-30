Камеры смогли предотвратить более 250 тысяч нарушений на Брянщине

На брифинге с начальником УГИБДД УМВД России по Брянской области стало известно об уровне безопасности на брянских дорогах.

С начала 2020 года камеры фото и видеофиксации пресекли более 250 тысяч нарушений.

На дорогах Брянщины действую 13 передвижных и 57 стационарных зон контроля.

Кроме того, за автомобилями, которые уже попадали в поле зрения полиции, следит новый программно-аппаратный комплекс. Теперь нарушители порядка могут отслеживаться и оперативно проверяться нарядами ДПС.

Напомним, с начала 2020 года в Брянской области в результате ДТП умер 61 человек.