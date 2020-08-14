Мошенники обманули брянского пенсионера почти на 2 млн рублей

Мошенники выманили у пенсионера из Фокинского района Брянска 1,985 млн рублей. Как сообщает областное УМВД, чтобы перечислить аферистам деньги, пожилому человеку приишлось взять несколько займов.
В начале августа пожилому жителю Фокинского района позвонил незнакомец, который представился работником банка и сообщил, что на имя старика якобы оформлен кредит на 900 тыс. рублей.
Когда тот возразил, что никаких кредитов не брал, аферист ответил, что так бывает при сбоях в системе, а чтобы избавиться от навязанного кредита, нужно взять в банке кредит на эту сумму и перевести на счет, номер которого он назовет.
Пенсионер подозревал неладное, но аферист смог запудрить ему мозги: употреблял заумные термины, потоянно менял тему разговоров и тому подобное.
В итоге в течение недели пенсионер взял несколько займов, одолжил 900 тыс. рублей у знакомого и перевел 1,985 млн рублей на указанный ему мошенниками счет. И только когда мошенники после этого перестали выходить на связь, понял, что просчитался.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.
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