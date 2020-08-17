Мошенники за неделю обманули брянцев почти на 5,6 млн рублей

За прошлую неделю в полицию обратился 31 житель Брянской области, пострадавший от телефонных и интернет-мошенников. Суммарный улов аферистов составил 5,58 млн рублей.

В основном обманщики втирались в доверие к жителям Брянщины, называясь сотрудниками банков. Со счетов 28 брянцев они списали 5,0766 млн рублей.

Популярна также схема с якобы выплатой компеснации за купленные ранее сомнительные лекарственные препараты.69-летнюю женщину из Бежицы с ее помощью обманули на 491 тыс. рублей под предлогом оплаты налогов и услуг лже-посредника. Мошенники тянули из потерпевшей деньги в течение нескольких дней, требуя новых и новых оплат. В конце концов та догадалась, что ее дурят, и потребовала вернуть деньги. После этого аферисты перестали выходить на связь.

Не брезгуют аферисты и онлайн досками объявлений. Женщину, сдававшую квартиру в аренду, аферисты, получив под предлогом перечесления предоплаты доступ к ее счету, обманули на 9 тысяч рублей. А у жителя Советского района, который продавал детскую коляску списали 4 тыс. рублей.

По всем обращениям решается вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам мошенничества.