На Бежицкой в Брянске столкнулись две иномарки

В 10:20 на улице Бежицкой в Брянске произошло ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Брянской области.

За рулем Nissan Micra ехала 56-летняя женщина.

Иномарка двигалась со стороны улицы Бежицкой и собиралась поворачивать налево, но не уступила дорогу KIA Sportage под управлением 29-летнего мужчины и врезалась в нее.

В результате ДТП, 56-летняя владелица иномарки ударилась головой.

Напомним, 82-летняя пенсионерка попала в больницу после того, как ее сбила иномарка в Брянске.