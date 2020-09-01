На Брянщине обнаружили сайт, продающий удостоверения частного охранника

Прокуратура Севского района при мониторинге сайтов в Интернете обнаружила страничку, на которой продаются удостоверения частного охранника. Напомним, по закону без профессионального обучения, без сдачи экзамена и без медицинского заключения запрещено работать охранником.

Прокуратура района направила в суд иск о признании информации, которая находится на интернет-сайте запрещенной к распространению на территории РФ, так как в России запрещена продажа поддельных официальных документов.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Ранее в Мглине полицейским попался водитель с фальшивыми правами.