Невнимательный водитель врезался в поезд в Новозыбковском районе

Около восьми часов вечера на 1 км автодороги «Брянск-Новозыбков-Манюки» произошло ДТП с участием поезда и иномарки, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Брянской области.

56-летний мужчина ехал за рулем Scania. Мужчина не стал обращать внимания на красный цвет светофора и не заметил приближающийся поезд.

Водитель иномарки выехал на железнодорожный переезд, где и столкнулся с локомотивом.

В результате ДТП 56-летний водитель получил рваны правого плеча, шеи и щеки.

Напомним, 69-летний пассажир сломал себе часть плеча, когда упал в брянском троллейбусе.