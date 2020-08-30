Под Брянском столкнулись 4 автомобиля

По информации ГУ МЧС России по Брянской области, 30 августа, примерно в 6 вечера на трассе А-240 в Выгоничском районе столкнулись 4 автомобиля.

47-летний водитель Toyota Camry ехал со стороны Брянска и столкнулся с двигающимся впереди в попутном направлении ГАЗ-32212. От удара иномарку отбросило на полосу встречного движения.

Там она протаранила Ладу Калину под управлением 35-летнего водителя и Citroen С4 под управлением 33-летнего водителя. В итоге водитель Toyota от полученных травм скончался на месте.

29-летняя пассажирка Toyota с переломом ребер отпущена с назначением лечения. Серьезные травмы получил водитель Лады Калины. С раной височной области, ушибом коленных суставов, травматическим шоком он доставлен в Выгоничскую ЦРБ.

Ранее в Клинцах легковой автомобиль врезался в жилой дом.