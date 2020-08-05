Появилась официальная информация о тройном ДТП в Мичуринском

Водитель легковой иномарки Рено Дустер 60 лет врезался в стоявший впереди Киа Соренто, за рулем которого находилась женщина 35 лет. От удара Киа вылетела вперед и зацепила также стоявшую впереди «Газель», которой управлял водитель 64 лет.

Пресс-служба УМВД по Брянской области поделилась официальной информацией о тройном ДТП в поселке Мичуринском Брянского района, о котором мы сообщили ранее.

Переезд 320 км в городе Сафоново в Смоленской области будет закрыт для движения автотранспорта с 5 по 9 августа С 23:55 5 августа до 23:55 9 августа на перегоне Сафоново – Милохово Московской железной дороги для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 320 км, расположенный около улицы Районная подстанция города Сафоново. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами, направленными на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов. В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги проезд

В конце 2020 года откроется эколого-биологический центр в Смоленске В конце года откроет свои двери эколого-биологический центр, который состоит из 4-х зданий, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. В настоящее время на всех объектах закончен монтаж внутренних инженерных коммуникаций, на стадии завершения — внутренние отделочные работы в помещениях. Кроме этого, в высокой степени готовности находятся фасадные работы — основание под отделку подготовлено, ведутся внешние отделочные работы.

Финансовые и операционные результаты деятельности «Ростелекома» за II квартал и I полугодие 2020 г. Выручка во II квартале 2020 года выросла на 13%, OIBDA увеличилась на 15%, чистая прибыль — на 32%. Москва, 5 августа 2020 г. — ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2020 года по данным консолидированной отчетности

Погрузка в Смоленском регионе МЖД в июле выросла на 10,8% к уровню прошлого года По оперативной информации, погрузка в Смоленском регионе Московской железной дороги в июле 2020 года составила 280 тыс. тонн, что на 10,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Железной дорогой погружено: — черных металлов – 10,1 тыс. тонн (рост в 4,5 раза к июлю 2019 года); — химических и минеральных удобрений – 164,6 тыс. тонн

Лучший на Московской железной дороге Смоленский регион подвёл итоги первого полугодия. В первое воскресенье августа в России отмечается старейший профессиональный праздник — День железнодорожника, учреждённый ещё в 1896 году. О том, с какими результатами труженики стальных магистралей Смоленщины встретили свой профессиональный праздник, мы попросили рассказать заместителя начальника Московской железной дороги по территориальному управлению, заслуженного работника транспорта РФ, почётного железнодорожника России