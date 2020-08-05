Появилась официальная информация о тройном ДТП в Мичуринском
Пресс-служба УМВД по Брянской области поделилась официальной информацией о тройном ДТП в поселке Мичуринском Брянского района, о котором мы сообщили ранее.
Дорожный инцидент произошел накануне вечером в районе 18:33 на 136 километре трассы Орел — Брянск — Смоленск — белорусская граница.
Водитель легковой иномарки Рено Дустер 60 лет врезался в стоявший впереди Киа Соренто, за рулем которого находилась женщина 35 лет. От удара Киа вылетела вперед и зацепила также стоявшую впереди «Газель», которой управлял водитель 64 лет.
Водитель Рено попал в больницу с вывихом плеча.
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