Сотрудники брянской ИК-2 нашли сим-карту в любовном послании

Сотрудники брянской исправительной колонии №2 нашли сим-карту в письме, которое пришло одному из отбывающих наказание заключенных от имени его подруги. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Девушка подзравила арестанта с днем рождения письмом романтического содержания и открыткой.

Содержание посланий нареканий у цензоров не вызвало. Но вот под одним из романтических стикеров, которыми была обклеена открытка, они нащупали сим-карту. В результатое сотрудники колонии вручили всю корреспондецию адресату, но запрещенный предмет изъяли.