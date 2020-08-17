В аварии под Клинцами погиб водитель самодельной машины

54-летний водитель самодельного автомобиля погиб в аварии в Клинцовском районе Брянщины.

Как сообщило в понедельник областное УГИБДД, мужчина не справился с управлением. В результате его самодельный транспорт перевернулся, а водитель от полученных травм умер.

Ранее мы сообщали, что в Почепе пенсионер погиб в аварии, врезавшись в грузовик.