В Брянске инспекторам ДПС попался несовершеннолетний водитель

ОГИБДД по Брянску соообщил, что инспекторы ДПС в последние дни задержали на улицах города трех несовершеннолетних.

В 23:40 4 августа у дома 13 по Первомайской улице дорожный патруль остановил ВАЗ-21061, за рулем которого находился подросток 17 лет. Полицейские составили на него протоколы по трем нарушениям ПДД.

В районе 5 часов утра следующего дня, 5 августа, инспекторы ДПС остановили у дома 12 по улице 3-го Интернационала двух девушек 13 и 15 дет, которые находились в общественном месте без законных представителей. Их доставили в ближайший отдел полиции, где стражи порядка составили протоколы о ненадлежащем исполнении обязанностей их родителями.

Сотрудники ГИБДД обратили внимание родителей, что те обязаны контролировать своих детей и знать, где они находятся, особенно вечером и ночью.

Ранее мы сообщали, что в Брянске разбилась, выпав из окна, девочка восьми лет. СУ СКР по региону возбудил в отношении родителей уголовное дело о причинении смерти.