В Брянске ищут очевидцев нападения на подростка

Участница сообщества «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте разместила в понедельник в соцсети просьбу откликнуться очевидцев нападения двух мужчин на автомобиле на 14-летнего подростка с велосипедом.

По словам женщины, инцидент произошел на Бежицкой улице возле кафе Lux около 22:00 субботы.

«Двое взрослых мужчин среднего возраста на автомобиле белого цвета напали на подростка 14 лет, ехавшего на велосипеде. За ребенка заступились проезжавшие мимо мужчина и женщина на темном автомобиле. Очень просим всех, кто был свидетелем и кто помог мальчику в этой ситуации позвонить», — написала она.

Контактный телефон указан в публикации в сообществе.

Комментаторы выражают надежду, что напавшие на подростка будут найдены и наказаны.