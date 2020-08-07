В Брянске на улице Пересвета иномарка сбила несовершеннолетнюю велосипедистку

На улице Пересвета в Брянске накануне вечером случилось ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя велосипедистка.

Как сообщает УМВД по Брянской области, девушку 17 лет, ехавшую на велосипеде по тротуару, сбил 22-летний водитель Рено Логан, который ехал по Ломоносова к улице Пересвета. Пострадавшая находилась слева по ходу движения его машины.

В больнице медики диагностировали у подростка ушиб колена и ссадину на груди. Госпитализация пострадавшей не понадобилась.