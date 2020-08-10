В Брянске на улице Шолохова обвалилась балконная плита на втором этаже

Участник сообщества «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте рассказал об обвалившейся балконной плите на улице Шолохова.

«В Фокинском районе по ул.Шолохова обвалилась балконная плита на втором этаже.Когда это произошло, и что стало тому причиной,история умалчивает..Куда обращаться, и кто несёт за это ответственность,вот в чем вопрос», — написал он.

«Хорошо что под балконом никто не стоял. По городу таких балконов тьма!», — написал один из комментаторов.

Другой возмутился, что управляющие компании исправно тянут из жильцов деньги, в том числе и за капитальный ремонт, но ничего не делают.