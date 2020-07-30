В Брянске овчарку спасли из рук цыган

Благодаря неравнодушным прохожим животное вернулось к своим хозяевам.

В Брянске удалось изъять собаку из рук цыган. О происшествии в соцсетях рассказала владелица животного Ирина Серяева.

По словам девушки, потерявшуюся овчарку заприметили цыгане. Им удалось изловить пса и повязать ему на шею веревку.

«Слава богу, рядом с ним оказались близкие и знакомые люди, которые просто вырвали его с привязанной бельевой веревки», – рассказала Ирина.

В комментариях брянцы отмечают, что это далеко не первый случай похищения домашних животных цыганами. Нередко за домашних питомцев требуют большой выкуп. На этот раз такого развития событий удалось избежать.

Хозяйка овчарки благодарит всех неравнодушных горожан за помощь.