В Брянске полиция раскрыла кражу телевизора у пенсионерки

В Брянске полицейские раскрыли по горячим следам кражу телевизора у пенсионерки 64 лет. Как сообщает региональное УМВД, потерпевшая рассказала полицейским, что ночью, когда она спала, неизвестный разбил окно в дальней комнате, и украл телевизор.

Полицеские вышли на подозреваемого. По версии следствия, им оказался недавно вернувшийся из мест лишения свободы 40-летний родственник потерпевший, которого она прежде выгнала из дома за асоциальный образ жизни.

Сразу задержать подозреваемого не удалось, так как он уехал в другой регион и лег в наркологическую книгу. Мотив к совершению кражи он на допросе пояснил тем, что нуждался в деньгах для лечения от алкоголизма.

Украденный телевизор он продал знакомому за 1 тыс. рублей. Похищенное было изъято у покупателя и возвращено владелице.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи. Подозреваемому грозит до шести лет колонии.