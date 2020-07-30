В Брянске сняли на видео жестокое избиение женщины

Избиение произошло на глазах у детей.

В Брянске жестокое избиение одной женщины другой сняли на видео.

Инцидент произошел на детской площадке во дворе многоэтажки в Московском микрорайоне в Бежице. Видео в соцсети выложили очевидцы.

На записи видно, как одна женщина ожесточенно пинает свою «оппонентку», лежащую на земле и пытающуюся встать. Удары приходятся по животу, спине, груди, лицу и голове.

За избиением наблюдают жильцы близлежащих домов, слышно, как кричат и плачут дети.

Когда женщин наконец разняли, нападавшая попыталась догнать «соперницу» и продолжить расправу. Из-за чего произошел конфликт, пока неизвестно.