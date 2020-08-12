В Брянске умер 18-летний водитель, который впал в кому после аварии

В Брянске умер в больнице 18-летний водитель, впавший в кому после аварии, которая случилась 20 мая в Дятьковском районе Брянщины в окрестностях Шибенца.

По информации от близких пострадавшего в социальных сетях, он так и не пришел в сознание.

Статистика ГИБДД свидетельствует, что, несмотря на профилактические меры, на дорогах региона участились ДТП, в которых гибнут и травмируются молодые люди.

Ранее мы сообщили, что утром вторника в центре Брянска в районе Кургана Бессмертия случилась авария с участием Лексуса и Альфа Ромео. Водитель Альфа Ромео, который после столкновения загорелся, попал в больницу с тяжелыми травмами, пассажир, находившийся в салоне, погиб. Водитель Лексуса с места происшествия скрылся, бросив на дороге свою иномарку.