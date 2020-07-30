С начала 2020 года в Брянской области выявили 888 нарушений в сфере госзакупок, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура внесла 133 протеста и 304 представления, чтобы устранить эти нарушения. 299 человек были наказаны за дисциплинарное или административное правонарушение.

Так, были случае искусственного дробления предмета закупки, в результате чего вместо конкурентных способов определения поставщика закупка осуществлялась у единственного поставщика.

Также были случаи допуска к выполнению работ по муниципальным контрактам лиц, которые не обладают необходимым статутом и знания в определенной сфере.

Не всегда при осуществлении госзакупок в Интернете размещались ежемесячные отчеты о количестве и стоимости заключенных договоров.

В ходе проверок были возбуждены уголовные дела по фактам производства и поставки в бюджетные социальные учреждения фальсифицированной молочной продукции.