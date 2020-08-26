В Дятьково огонь охватил склад

Около пяти часов утра стало известно о пожаре на складе по улице Ленина в Дятьково, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

На место вызова отправились пожарные расчеты в составе двух автоцистерн. За пять минут огнеборцы добрались до места возгорания. К тому времени огонь полностью охватил помещение склада.

В 05:40 пожар удалось локализовать, а через пять минут пожарные полностью справились с возгоранием. Пострадавших в пожаре нет, а причину возгорания придется выяснить специалистам.