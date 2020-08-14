В Карачеве машина сбила подростка на велосипеде

В Карачеве накануне вечером случилось ДТП, в котором пострадала девочка 11 лет. Как сообщила в пятницу пресс-служба регионального УМВД, ребенок пострадал, когда на велосипеде пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

По предварительной информации, ребенка сбил легковой автомобиль Рено Дастер, который ехал к Брянску со стороны Орла по Первомайской улице.

Пострадавшая попала в больницу, медики диагностировали у нее перелом руки со смещением лучевой кости.