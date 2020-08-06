В Майском парке Брянска догхантеры отравили собаку

Участница брянского паблика зоозащитников сообщила, что в Майском парке Бежицкого района Брянска неизвестные догхантеры травят собак.
«Сегодня мы пытались спасти вот этого пса. И вроде бы удалось снять судороги, собака ровно задышала, но яд в итоге оказался сильнее. Животное погибло. Будьте внимательны, берегите своих питомцев. А для того, кто отнял жизнь, в аду уже греют сковородку», — написала женщина, опубликовавшая фотографию отравленного животного.
Большинство участников сообщества разделили возмущение автора поста. Однако одна из комментаторов стала требовать, чтобы те, кто жалеет животных, забрали их домой, и тогда травить будет некуда. В ответ ей рекомендовали вместо того, чтобы кидаться тапочками, научить некоторых брянцев не выбрасывать на улицу своих питомцев.
Одна из участниц дискуссии утверждает, что знает погибшего пса. Он, по всем признакам, был домашний, и она как раз сегодня собиралась посетить парк, подкормить животное и полечить ему поврежденный глаз.
«А у песика было поцарапано под глазом? Очень похож, ..100 % это тот песик, которого я видела в парке.. Он безумно добрый, стралася быть около людей.. Я купила ему еды..так он давал лапу, обнимался, знал команду » Зайка». садился на попу и две лапки держал вверху как в цирке.. Значит он был домашним, скорее всего выкинули.. Сижу и реву.. Я только сегодня хотела сходить полечить ему глаз и покормить», — написала она.
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