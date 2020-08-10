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В Новозыбкове предстанет перед судом предполагаемый виновник смертельного ДТП

10 августа 15:43 На дорогах
В Новозыбкове предстанет перед судом предполагаемый виновник смертельного ДТП
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В Новозыбкове прокуратура передала в суд уголовное дело по обвинению местного жителя 27 лет в организации смертельного ДТП и попытке скрыться с места аварии.

По версии следствия, обвиняемый 16 февраля, находясь за рулем Форда, сбил мужчину 57 лет и скрылся с места происшествия. Потерпевший от полученных травм умер на месте.

Обвиняемому грозит до 12 лет колонии.

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