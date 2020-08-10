В Новозыбкове предстанет перед судом предполагаемый виновник смертельного ДТП

В Новозыбкове прокуратура передала в суд уголовное дело по обвинению местного жителя 27 лет в организации смертельного ДТП и попытке скрыться с места аварии.

По версии следствия, обвиняемый 16 февраля, находясь за рулем Форда, сбил мужчину 57 лет и скрылся с места происшествия. Потерпевший от полученных травм умер на месте.

Обвиняемому грозит до 12 лет колонии.