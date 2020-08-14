В Новозыбкове велосипедистка врезалась в буксировочный трос

В Новозыбкове на улице Наримановской случилось ДТП с участием пожилой велосипедистки. Как сообщила в пятницу пресс-служба УМВД по Брянской области, женщина 71 года на велосипеде объезжала буксируемый автомобиль ВАЗ и, не заметив натянутый тросс, на котором другой автомобиль буксировал эту машину, врезалась в него.

В Смоленске перекроют движение на улице Николаева На улице Николаева в областном центре временно перекроют движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. Теперь смоленские автомобилисты не смогут проехать на участке от 1-го Краснинского переулка до проспекта Гагарина. Ограничения начнут действовать с 16 августа. Машины вновь смогут свободно передвигаться на улице Николаева, когда там закончится ремонт дороги. Напомним, на улице Николаева почти закончился ремонт

В лесу в Рославльском районе поймали подозреваемую в сбыте наркотиков Полицейские Смоленской области задержали подозреваемую в сбыте наркотиков. Ей оказалась 31-летняя смолянка, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. В лесу в Рославльском районе подозреваемая раскладывала «закладки» с наркотиками. Полиция поймала ее и при понятых изъяла 89 свертков с наркотиками, которые она не успела разложить. Часть из них была перемотана изолентой, другая – залеплена пластилином.

В Смоленской области умер еще один больной коронавирусом По данным федерального оперативного штаба на утро 13 августа, в Смоленской области выявили 14 новых случаев инфицирования коронавирусом. За прошедшие 24 часа выздоровели еще 18 человек. К сожалению, число летальных случаев продолжает расти. Еще один смолянин, у которого диагностировали коронавирус, умер. С начала пандемии положительный результат на тест на коронавирус получили 5878 смолян. 4652 из

В Починковском районе произошло двойное ДТП с участием иномарок Вечером 12 августа в Починковском районе произошло ДТП с участием Audi 80 и BMW, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области. 24-летний водитель Audi 80 ехал на 320-м км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск». Впереди него за рулем BMW ехала 28-летняя девушка. Водитель Audi 80 превысил скорость и врезался в ехавшую впереди иномарку. Столкновение было таким сильным, что

Пожилая смолянка поверила мошеннику из Самарской области и перевела ему деньги В полицию обратилась 69-летняя смолянка. Она рассказала полицейским, как ее обманул мошенник, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный и рассказал, как ее внук попал в неприятности. Телефонный мошенник убедил бабушку в том, что ее внук попал в ДТП и теперь может стать фигурантом уголовного дела. Бабушка захотела помочь