В Почепе мужчина получил 8 лет лишения свободы за продажу наркотиков

Житель города Почепа признан виновным в продаже наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Почепского района.

В апреле 2020 года молодой человек продал местному жителю, который оказывал конфиденциальное содействие полиции, наркотическое средство — α- пирролидиновалерофенон. Это производный наркотик от N – метилэфидрона. Наркотик более известен «в народе» под названием «соль». Обвиняемый продал 0,575 грамм.

Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, брянский суд отклонил жалобу на вынесенный наркоторговцам приговор.