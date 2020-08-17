В Почепе пенсионер погиб в ДТП

В Почепе на улице Усиевича накануне случилось ДТП с погибшим и пострадавшим.

Как сообщило в понедельник региональное УГИБДД, 74-летний водитель Дэу Нексии при повороте налево не убедился в безопасности маневра и врезался в грузовик.

Водитель Некии от полученных травм умер в больнице. Водитель грузовика получил ушиб колена, ему потребовалась помощь врача.

Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.