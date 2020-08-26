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В Рогнединском районе забыли про опасных безнадзорных животных

26 августа 18:42 Происшествия
В Рогнединском районе забыли про опасных безнадзорных животных
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Прокуратура Рогнединского района нашла нарушения в работе местных чиновников, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Так, прокуратура обнаружила, что местные чиновники не заключили договор на отлов животных без владельцев. Так как безнадзорные животные могут разносить болезни, то необходимо их обнаруживать и отлавливать.

В отношении главы администрации района внесено представление. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Напомним, прокуратура требует сделать огнезащитную обработку жилых домов.

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