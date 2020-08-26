В Рогнединском районе забыли про опасных безнадзорных животных

Так, прокуратура обнаружила, что местные чиновники не заключили договор на отлов животных без владельцев. Так как безнадзорные животные могут разносить болезни, то необходимо их обнаруживать и отлавливать.

На Смоленщине борются с нелегальным рынком сигарет Малый ритейл и общественные организации обратились к властям Смоленской области за помощью в противодействии нелегальному рынку сигарет, ущерб от которого для государства в 2019 году превысил 100 млрд рублей. В ходе круглого стола «Противодействие нелегальному рынку потребительских товаров на территории Смоленской области» участники подготовили ряд предложений по изменениям в федеральное законодательство для решения проблемы роста

Экс-сотрудник Роспотребнадзора предстанет перед судом за попытку мошенничества Следственный комитет РФ по Смоленской области завершил расследование уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего главного специалиста-эксперта Управления Роспотребнадзора по Смоленской области, а также 37-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. Подозреваемые обвиняются в посредничестве во взяточничестве в крупном размере и покушении на мошенничество с использованием своего должностного положения. По версии следствия,

Двое смолян пополнили кошельки мошенников на 320 тысяч рублей За сутки в полицию обратились двое граждан с заявлениями о пропаже денег с банковских карт, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Неизвестные, представляясь сотрудниками службы безопасности банков, говорили о том, что необходимо продиктовать все реквизиты банковских карт якобы для предотвращения несанкционированного списания денежных средств со счетов. Заявители, жители Смоленска, в надежде сохранить свои сбережения

На территории Смоленщины выявили 14 новых больных COVID-19 Число заболевших с начала пандемии коронавируса достигло 6085 человек, сообщает федеральный оперативный штаб сегодня, 26 августа. За минувшие 24 часа в Смоленской области выявили 14 новых случаев заражения COVID-19, один летальный исход и 48 человек излечившихся. Так, за все несколько месяцев распространения коронавируса число выздоровевших достигло 5194 человек. Под медицинским наблюдением остаются 883 смолянина, из

Леший водит Почему в лесах Смоленщины часто теряются грибники? Несколько человек каждую неделю не находят выхода из леса. Пытаясь найти грибы, смоляне нередко сами становятся объектами поиска. Почему в лесу так легко потеряться? Ушли по грибы 70-летний пенсионер из Духовщинского района Ефим Сизенко трое суток провёл в лесу. Ушёл по грибы 7 августа, а вернулся только 9-го.