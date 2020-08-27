В Жирятине прокуратура заблокировала сайт, торгующий фальшивыми дипломами

Поскольку продажа документов об образовании в любом виде, без обучения по соответствующим программам, законом запрещена и уголовно наказуема, районная прокуратура направила в суд иск о блокировании сайта.

Прокуратура Жирятинского района добилась судебной блокировки сайта, который торгует фальшивыми дипломами. Как сообщает в четверг пресс-служба областной прокуратуры, ресурс, торгующий запрещенным товаром сотрудники надзорного ведомства выявили в процессе мониторинга интернета на предмет противозаконного контента.

Железнодорожники напомнят школьникам правила безопасности в начале нового учебного года В начале нового учебного года смоленские железнодорожники напомнят школьникам и студентам правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте. С 31 августа по 30 сентября в ходе акции «Детям – безопасную железную дорогу!» специалисты МЖД проведут уроки безопасности в учебных заведениях, для наглядности покажут видеоролики и раздадут специальные памятки. Особое внимание будет уделяться школам, расположенным рядом с

В Смоленском районе столкнулись тягач и «УАЗ Пикап» 26 августа около девяти часов вечера в Смоленском районе столкнулись «УАЗ 23632 Пикап» и тягач Scania G400. 56-летний водитель «УАЗа» не выбрал соответствующую скорость движения и врезался в тягач Scania G400 с полуприцепом KASSBOHRER STB, за рулем которого сидел водитель 35 лет. В результате ДТП сильно пострадал отечественный «УАЗ», а также сам водитель. В ведомстве

Смоленские таможенники не пустили в Россию зараженные розы Смоленские пограничники не пропустили на территории Смоленской области срез импортных роз, зараженных опасным карантинным вредителем, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям. Фитосанитарные инспекторы обнаружили карантинного вредителя, когда осматривали партию из 300 роз. Оказалось, что розы из Республики Беларусь заражены западным калифорнийским трипсом. Зараженные цветы, которые могли распространить на территории России вредное

На Смоленщине борются с нелегальным рынком сигарет Малый ритейл и общественные организации обратились к властям Смоленской области за помощью в противодействии нелегальному рынку сигарет, ущерб от которого для государства в 2019 году превысил 100 млрд рублей. В ходе круглого стола «Противодействие нелегальному рынку потребительских товаров на территории Смоленской области» участники подготовили ряд предложений по изменениям в федеральное законодательство для решения проблемы роста

Экс-сотрудник Роспотребнадзора предстанет перед судом за попытку мошенничества Следственный комитет РФ по Смоленской области завершил расследование уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего главного специалиста-эксперта Управления Роспотребнадзора по Смоленской области, а также 37-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. Подозреваемые обвиняются в посредничестве во взяточничестве в крупном размере и покушении на мошенничество с использованием своего должностного положения. По версии следствия,