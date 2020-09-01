Водитель скрылся после наезда на велосипедиста на Брянщине

В Смоленске ограничат движение по Хлебозаводскому переулку На улицах Смоленска продолжаются ограничения связанные с ремонтными работами, сообщает пресс-служба городской администрации. Со второе по четвертое сентября в районе дома №16 по Хлебозаводскому переулку будет ограничего движение транспорта. Это связано с проведением работ по строительству водопроводного колодца. Напомним, до 7 сентября смоленским водителям придется искать пути объезда участка около дома №16 на улице Соболева.

Житель Сычевки проник в дом и украл оттуда вещи Жителя Сычевки подозревают в том, что он проник в вод и вынес оттуда чужое имущество, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. По версии следствия, в мае 2020 года подозреваемый 1984 года рождения взломал дверные запоры и проник в частный дом. Он украл имущества на общую сумму 7 тысяч рублей. Деньги он потратил на исполнение

Жительницу Сафоново, которую подозревают в убийстве ребенка, заключили под стражу Смоленские следователи продолжают расследовать дело об убийстве шестимесячного ребенка, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области. Ранее стало известно, что днем 27 августа 2020 года 39-летняя женщина находилась дома в квартире в городе Сафоново со своими двумя малолетними детьми. Когда 6-ти месячный ребенок начал плакать, подозреваемая не смогла его успокоить и поместила ему в рот

Смоленский предприниматель обманул государство на 300 тысяч рублей Смолянка 1977 года рождения подозревается в мошенничестве при получении субсидий, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. В 2012 году обвиняемая, зарегистрировавшись как индивидуальный предприниматель и предоставила в профильный департамент фиктивные документы о создании агентства по организации праздников. На основании этих документов было принято решение о выделении ей субсидии в размере 300 000 рублей. Полученные

У жителя Ярцево выхватили из рук сумку с деньгами и телефоном На одной из улиц в Ярцево у местного жителя украли сумку с вещами, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Потерпевший рассказал, что к нему подбежал неизвестный. Он несколько раз ударил его в лицо, выхватил сумку с мобильным телефоном и документами и убежал. Материальный ущерб составил 10 тысяч рублей. Полицейские вышли на подозреваемого. Им оказался