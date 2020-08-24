За прошлую неделю мошенники обманули брянцев почти на 2 млн рублей

За минувшую неделю 29 жителей Брянщины заявили в полицию, что пострадали от действий мошенников. Как сообщает региональное УМВД, суммарный улов аферистов составил 1 млн 866 тыс. 600 рублей.
Традиционно большинство обманщиков выдавали себя за сотрудников банков. Добычей таких лжебанкиров стали 1 млн 732 тыс. 700 рублей.
Житель города Сельцо 26 лет перевел 34700 рублей аферисту, который взломал аккаунт его знакомого в социальной сети. Деньги он перечислил, думая, что дает приятелю взаймы. Другим способом обманули на 5 тыс. рублей жительницу Володарского района Брянска 61 года мошенники, взломавшие аккаунт ее подруги. От имени знакомой потерпевшей они прислали ей письмо о якобы беспроигрышной лотерееи.
Троих жителей Брянщины аферисты обманули, представялясь полицейскими и утверждая, что их родственник нарушил закон, про дело можно «замять». если дать взятку. Жительницу Фокинского района Брянска так обманули на 10,5 тыс. рублей, жительницу Советского 67 лет — на 8 тысяч, а жительницу Почепского района — на 5 тыс.
Находят жертв аферисты и на онлайн досках объявлений о купле-продаже. Жительницу Бежицы, продававшую детскую кровать, обманули на 55 тыс. рублей, жительницу Караческого района, которая продавала платье, на 12,1 тыс. рублей, жителя Бежицы, продававшего велосипед, на 8500 рублей, другого жителя Бежицкого района, выставившего на продажу автомобильную резину — на 7100 рублей, жительницу Советского района, продававшую роликовые коньки — на 5 тыс., а продававшую гироскутер жительницу Фокинки — также на 5 тыс. рублей.
По всем случаям решается вопрос о возбуждении уголовных дел о мошенничестве.
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