Житель Клинцов предстанет перед судом за убийство гражданской жены

Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело об убийстве жительницы Клинцов. Как сообщает в понедельник СУ СКР по Брянской области, обвинение в совершении преступления следователь предъявил гражданскому супругу потерпевший.

По версии следствия, вечером 21 мая, будучи пьяным, обвиняемый в своем доме на Текстильной улице в Клинцах поссорился с гражданской женой и начал бить ее руками и ногами по голове, туловищу и конечностей.

От полученных травм женщина умерла.