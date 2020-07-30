Житель Мытищ жестоко убил брянчанку

Московские следователи предъявили жителю Московской области обвинение в убийстве жительницы Брянска, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Московской области.

По предварительной версии следствия, 21 июля 2020 подозреваемый избил и задушил 27-летнюю брянчанку, а затем спустил её тело в подъезд на первый этаж.

52-летний подозреваемый рассказал, что убил женщину из-за личной неприязни к ней.

Мужчину заключили под сразу и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

У 27-летней погибшей остались мама-инвалид и 11-летний ребенок, которые живут в Брянске.

Напомним, пьяная жительница Стародубского района поругалась со своим сожителем и несколько раз ударила его ножом.