Житель Погарского района попал в ДТП на угнанном «BMW»

59-летний мужчина обвиняется в угоне автомобиля своего знакомого, сообщает Прокуратура Погарского района.

21 июля 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к автомобилю марки «BMW», который стоял во дворе жилого дома в поселеке Гетуновка Погарского района, принадлежащему его знакомому.

Открыв водительскую дверь ключом, который он ранее без разрешения собственника взял в доме, проник в салон автомобиля, выехал на автомобиле за пределы двора жилого дома, после чего не справившись с управлением, совершил ДТП, в результате чего данному автомобилю были причинены повреждения.

Наказание за совершение преступления предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.

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