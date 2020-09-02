Житель Советского района обманул государство и завладел участком земли

Житель Советского района в Брянске обвиняется по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Подозреваемый предоставил поддельные документы о правах на недвижимость в Управление государственной регистрации, кадастра и картографии. С помощью этих документов он получил участок земли.

Однако, оказалось, что брянец обманул ведомство и обманул государство на 1,3 млн рублей. Так, его действия повлекли ущерб государству в особо крупном размере.

Напомним, жительницу Карачева будут судить за мошенничество с чернобыльскими выплатами.