Администрация брянского губернатора ищет начальника отдела сопровождения реализации проектов

Администрация губернатора и правительства Брянской области объявила конкурс претендентов на замещение должности начальника отдела сопровождения реализации проектов управления проектной деятельности.

Претендовать на должность могут совершеннолетние граждане России, владеющие русским языком, с высшим образованием и опытом работы не менее двух лет.

Участники конкурса должны представить в администрацию личное заявление, анкету, копию паспорта. Со всеми условиями можно ознакомиться на сайте правительства.