Брянчанка нашла в городе аптеку «для жирафов»

Участница сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте опубликовала в соцсети фотографию входа в ветеринарную аптеку на первом этаже многоэтажки. Входная дверь расположена над высоким, примерно по грудь взрослому человеку цоколем, а лестницы нет.

«Как мне туда зайти? Где лестница?», — прокомментировала снимок автор публикации.

Комментаторы обратили внимание на вентиляционное отверстие, которое расположено в цоколе в аккурат под дверью аптеки, и предположили, что это окошко для выдачи товара или для входа животных, нуждающихся в лекарствах из ее ассортимента, а через дверь обслуживаются жирафы. Отмечается также, что эта дверь может быть предназначена для приемки товара из грузовиков, а вход в торговый зал находится с противоположной стороны здания или где-то поблизости.

Жители района, где сделан снимок, поясняют, что вход в аптеку для покупателей через соседний магазин сантехники.