Брянцы купили на ярмарках выходного дня 23 тонны овощей и фруктов

В выходные в Брянске начали работу ярмарки выходного дня, где жители областного центра могут купить овощи и фрукты. Как сообщает мэрия, за субботу горожане купили на них 23 тонны овоцей и фруктов.

Участниками первой ярмарки выходного дня стали участие 92 сельхозтоваропроизводителя, КФХ и ЛПХ из 15 районов области.

По данным отдела торговли, в день открытия наибольшим спросом у покупателей пользовалась картошка. Ее было продано 5,2 тонны, томатов — 4,7 т, зерна — 3,1 т, яблок — 2,6 т, огурцов — 2 т. Брянцы также охотно брали свеклу, морковь, капусту, перец, лук, кабачки, кукурузу, груши и садовые ягоды. В большом ассортименте был представлен мёд и саженцы плодово-ягодных культур.

Всего за первый день работы ярмарки брянцы купили= 22,9 тонн овощей и фруктов. Реализация плодоовощной продукции в среднем составила 86%.