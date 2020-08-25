Брянцы купили на ярмарках выходного дня 23 тонны овощей и фруктов

В выходные в Брянске начали работу ярмарки выходного дня, где жители областного центра могут купить овощи и фрукты. Как сообщает мэрия, за субботу горожане купили на них 23 тонны овоцей и фруктов.
Участниками первой ярмарки выходного дня стали участие 92 сельхозтоваропроизводителя, КФХ и ЛПХ из 15 районов области.
По данным отдела торговли, в день открытия наибольшим спросом у покупателей пользовалась картошка. Ее было продано 5,2 тонны, томатов — 4,7 т, зерна — 3,1 т, яблок — 2,6 т, огурцов — 2 т. Брянцы также охотно брали свеклу, морковь, капусту, перец, лук, кабачки, кукурузу, груши и садовые ягоды. В большом ассортименте был представлен мёд и саженцы плодово-ягодных культур.
Всего за первый день работы ярмарки брянцы купили= 22,9 тонн овощей и фруктов. Реализация плодоовощной продукции в среднем составила 86%.
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