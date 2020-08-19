Брянец предстанет перед судом по обвинению в избиении участкового

СУ СКР по Брянской области передало в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд уголовное дело по обвинению 28-летнего жителя Брянска в насилии в отношении представителя власти.

По версии следствия, 3 июня, находясь в пьяном виде на кухне в квартире одного из домов по улице Абашева в областном центре, пытался воспрепятствовать участковому, который прибыл туда на место происшествия, и несолько раз ударил его кулаком по лицу, чем причинил полицейскому боль.

Ранее мы сообщали, что двум бряцам, которые, по версии следствия, избили полицейского 10 июля, грозит до 10 лет колонии.