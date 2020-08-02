Брянец вызвал саперов при виде кавказцев

Анонимный участник сообщества «Подслушано Брянск»из Фокинского района во ВКонтакте рассказал, что вызвал саперов при виде входивших в подъезд мужчин с кавказской внешностью и больщой сумкой.

«Вот скажите, люди добрые, что бы вы сделали, если бы в ваш дом, в соседний подъезд зашли люди кавказской национальности ( мусульмане) с чёрной сумкой в руках. При этом приехали они на машине и остановились около соседнего дома, зашли в подъезд и ….

Я в панике позвонил(а) в 112. Спасибо, через пару минут на месте были МЧС, сапер и полиция.

Зашли на 10 мин в 9-ти этажный дом в подъезд и пришли ко мне брать пояснения,Меня удостоверили,что я не так понял(а), Но все же спасибо за реакцию и то,что ещё 2 часа все проверяли и вызвали ещё наряд,в итоге получилось трое саперов ,один из МЧС и четверо полицейских, надеюсь, эту ночь проведем без фейерверков, а то с ковид 19 забыли обо всем!», — написал автор сообщения.

Мнения комментаторов под публикацией разделились. Одни благодарят автора за бдительность, другие обвиняют в паникерстве. Отмечается, в частности, что последний теракт в жилом доме был в Санкт-Петербурге, а Брянск слишком невелик для подобных инцидентов.