Брянская библиотека имени Горького проведет детский онлайн-фестиваль

Центральная детская библиотека имени Горького проводит в Брянске детский творческий онлайн-фестиваль в честь годовщины освобождения города от немецкой оккупации. Как сообщает мэрия, к участию приглашаются юные таланты от 3 до 17 лет.

От участников принимаются рисунки, поделки, номера с чтением стихов, песнями, танцами, в которых допускается применение элементов театрализации и IT-технологий.

Для участия нужно прислать фото или видео конкурсных работ на электронный адрес: detbib32@yandex.ru.

Узнать больше об условиях участия можно на сайте Централизованной системы дестких библиотек Брянска.