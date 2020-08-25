Брянские полицейские раскрыли кражи в двух магазинах

Теперь ему грозит до двух лет колонии.

Две кражи из брянских магазинов самообслуживания раскрыли полицейские по горячим следам. Как сообщает УМВД по Брянской области, общая сумма похищенного составила порядка 10 тыс. рублей.

Жителя Ярцево избили и ограбили подростки В Ярцево задержали троих подростков, которые избили местного жителя до бессознательного состояния, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Местные жители обнаружили 42-летнего мужчину без сознания около дома на улице Интернациональная. Мужчину не только избили, но из его карманов также пропали деньги. Он оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой. Благодаря свидетелям удалось найти подозреваемых.

Жителя Рославля отправили в тюрьму за убийство друга и сбитого пешехода 27-летнего жителя Рославля признали виновным в двух преступлениях, совершенных в пьяном состоянии, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. 19 марта 2019 года произошло первое преступление. Пьяный житель Рославля ехал за рулем автомобиля по автодороге Н-6. Около магазина «Новинка» в Десногорске он сбил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Женщина получила травмы, которые

В Вяземском районе случилось двойное ДТП с иномарками Утром 24 августа в Вяземском районе столкнулись две иномарки, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области. Двойная авария произошла на 241-м км автодороги «Москва-Минск» в Вяземском районе. 41-летний водитель Volkswagen Passat хотел перестроиться, но врезался в Renault Sandero, которая ехала в том же направлении. Несмотря на сильные повреждения для машины, 45-летний водитель Renault Sandero не

Переезд 320 км в городе Сафоново в Смоленской области будет закрыт для движения автотранспорта 25, 26 и 28 августа 25 и 26 августа с 09:00 до 17:00, 28 августа с 09:00 до 18:00 на перегоне Сафоново – Милохово Московской железной дороги для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 320 км, расположенный около улицы Районная Подстанция города Сафоново. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами, направленными на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов. В качестве альтернативного

В Руднянском районе из подъезда украли планшетный компьютер В Руднянском районе из подъезда украли планшетный компьютер за две тысячи рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Женщина рассказала, что забыла планшет в подъезде, а когда вернулась, его на месте уже не было. Подозреваемым оказался ранее судимый житель поселка Голынки 1996 года рождения. Так. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «кража». Если