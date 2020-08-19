Брянский музыкант сделал фотосессию заброшенного пионерлагеря

Лидер брянской группы «Лис и Лапландия» Сергей Лаленков опубликовал на своей странице во ВКонтакте фотографии, которые сделал в заброшенном пионерском лагере, расположенном в окрестностях Брянска.

«Иногда, чтобы найти «заброшку», не надо ехать десятки километров. Партизанская поляна!», — написал он.

Многие комментаторы узнали на снимках лагерь, где отдыхали в детстве, и пишут, что он назывался «Сосновый бор», еще ранее — «Дзержинец», а за ведомственную принадлежность к структурам МВД носил народное название «ментовский».

«Где наши меценаты-миллионеры? Вложиться, восстановить для брянских детей. Люди только спасибо скажут!», — сокрушается один из комментаторов.

Другой удивляется: «Как местные тут все не разгромили?»