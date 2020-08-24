Центр Брянска на два дня останется без воды
Мэрия Брянска сообщила, что на ряде улиц в центре Брянска 24 и 25 августа будет отключена вода.
В понедельник с 9:00 до 17:00 отключили воду в домах по улицам Фокина, №№ 49, 59, 63, Пролетарской №52, и Ромашина, №№ 4, 6.
Причина отключения — плановый ремонт водонапорной насосной станции на Пролетарской, 52.
Во вторник с 9:00 до 19:00 останутся без воды на время плановых работ на водпроводе по Красноармейской улице жители домов по Красноармейской №№ 1 – 44, Репина, 11, Луначарского №№ 9, 11, 11а и переклку Иванюты №№ 2 – 18.
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