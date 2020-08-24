Центр Брянска на два дня останется без воды

Рейтинговое агентство AK&M опубликовало результаты третьего рейтинга социальной эффективности крупнейших российских компаний. Исследование проводилось с целью показать компании, приносящие максимальную пользу обществу при минимальном воздействии на окружающую среду и найти баланс между нагрузкой предприятий на экологическую среду и их позитивной отдачей для общества. Участники рейтинга ранжировались по соотношению показателей социального эффекта (сумма выплат бюджету, на благотворительные цели, затрат на защиту окружающей среды и т.д.) и нагрузки на экологию. В итоговом общем рейтинге «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» вошли в число компаний-лидеров, демонстрирующих самый высокий уровень социальной эффективности. «Россети Центр» заняла третьей место, «Россети Центр и Приволжье» вошла в ТОП-15. «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» работают в 20 регионах страны. Компании вносят значимый вклад в их развитие, обеспечивая надежное и качественное электроснабжение, создавая мощности для новых производств, объектов социальной сферы и жилищного строительства, своевременно и добросовестно исполняя свои налоговые обязательства, активно участвуя в социально значимых акциях и мероприятиях. Мы системно занимаемся минимизацией негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, строго контролируем соблюдение всех норм и требований в данной сфере. Отрадно, что наши усилия получили высокую оценку со стороны экспертного сообщества. Мы намерены и в дальнейшее повышать эффективность деятельности на всех перечисленных направлениях» - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. В первом полугодии 2020 года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» направили на реализацию Программы обеспечения экологической безопасности около 30 миллионов рублей. Компании реализуют порядка 50 природоохранных мероприятий, направленных на обеспечение экологически сбалансированного развития электроэнергетики, охрану и рациональное использование природных ресурсов, обеспечение безопасности объектов животного мира. В их числе – замена электрооборудования на современные образцы, обладающие повышенными показателями экологичности, надежности, долговечности; системный контроль содержания количества загрязняющих веществ на стационарных источниках выбросов и в санитарно-защитных зонах производственных площадок; благоустройство и озеленение территории предприятий. В январе-июне «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приобретены и установлены на опорах воздушных линий около 12 тысяч специальных птицезащитных устройств. В общей сложности в течение года на выполнение экологических мероприятий энергокомпании планируют направить более 90 миллионов рублей. Летом 2020 года «Россети Центр» получила сертификат соответствия системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2015. Документ был выдан Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» по результатам проверки управленческой и производственной деятельности компании, проведенной в июне независимыми аудиторами. Как было отмечено по итогам аудита, персонал «Россети Центр» продемонстрировал высокую компетентность, вовлеченность в систему экологического менеджмента, ответственный подход к вопросам сохранения природного богатства, стремление до минимума снизить негативное влияние на окружающую среду, активно осуществлять поиск и внедрение новых природоохранных технологий. Отчисления «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды в первом полугодии составили 18,772 млрд. рублей. По объемам налоговых выплат филиалы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» регулярно входят в число крупнейших налогоплательщиков в своих регионах. С начала года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» реализовали целый ряд социально и общественно значимых инициатив. Одной из крупнейших в их ряду стало создание и развитие в компаниях в период пандемии коронавируса масштабного волонтерского движения. Волонтерские штабы, открывшиеся в начале апреля во всех 20 филиалах Обществ, объединили более 500 добровольцев и были оперативно интегрированы в работу региональных волонтерских штабов в рамках общероссийского движения #МыВместе. Добровольцы-энергетики оказывают помощь всем жителям регионов присутствия компаний, которые в этом нуждаются. В общей сложности ею уже воспользовались около 2500 человек. Кроме того, они активно участвуют в акциях, направленных на благоустройство и поддержание благополучного экологического состояния историко-культурных и памятных объектов. Так, в канун празднования 75-летия Великой Победы волонтеры «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» благоустроили и привели в порядок 249 памятников, мемориалов и мест захоронений участников Великой Отечественной войны. В настоящее время они продолжают шефствовать над ними. Активно участвуют волонтеры энергокомпаний и в других социально значимых федеральных, региональных и корпоративных проектах экологической направленности.