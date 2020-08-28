«Чистая планета» будет превращать отходы в полезные для природы

На мусоросортировочных комплексах, которые строятся в Брянской области, будет установлено уникальное оборудование, которое умеет находить в смешанном мусоре металлические фракции и выбирать биологическое сырье для компостирования.
Генеральный директор АО «Чистая планета» встретился с представителями компании «Ржевмаш» — производителями оборудования для мусоросортировочных линий, которые выиграли торги и будут устанавливать автоматизированные комплексы для сортировки отходов в Жуковке, Трубчевске и Сураже.
— Главная задача, которую поставило руководство страны и области – снизить количество отходов, которые отправляются на захоронение. Поэтому региональный оператор под контролем губернатора Брянской области сейчас ведет активную работу по проектированию и строительству в трех районах области мусоросортировочных комплексов, на которых будет установлено уникальное оборудование. В соседних регионах такого нет. Наша область станет одной из первых, где на мусоросортировочных линиях будут автоматически отбираться биологические фракции и перерабатываться в компост. При этом технический грунт, полученный при компостировании, уже будет стабилизирован и обеззаражен, что предотвратит образование свалочных газов и исключит возгорание. Применение такого оборудования позволит значительно — на 30-40 процентов — уменьшить объем отходов, подлежащих захоронению. Кроме того, на новых мусоросортировочных комплексах будет установлен и магнитный сепаратор, который сможет автоматически выбирать из общих отходов металлическую фракцию, — рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.
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